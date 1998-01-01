غزة: وفد تركي يجرى مقابلات مع 30 طالب متقدمين للمنح الدراسية

غزة / سما /

يُجري وفد من وقف الديانة التركي، الذي يزور قطاع غزة حاليا، اليوم الأربعاء، مقابلات مع نحو 30 طالبا، متقدما للمنح الدراسية التي يقدّمها "الوقف التركي".

ويطرح الوقف التركي بشكل سنوي، منحا دراسية في "علوم الشريعة" للطلبة المقبلين على دراسة المرحلة الثانوية، بشرط إتمامهم للمرحلة الإعدادية، وذلك في 100 دولة.

وقال محمود تملي، رئيس وفد الوقف التركي، الذي وصل القطاع الاثنين، " سنجري مقابلات شخصية مع الطلبة المتقدمين من أجل اختيار من سيلتحق بالمنحة الدراسية، ويتنقل إلى تركيا".

وبيّن أن عدد المتقدمين لمنحة "الوقف التركي" حوالي 30 طالبا من قطاع غزة، فيما يتم طرح المنحة في 100 دولة مختلفة.وفق الاناضول

وقال إن وقف الديانة التركي يقدّم "منحه لتعليم إمام (خطيب)، للثانوية الشرعية، حيث يتم جمع شباب الأمة في مكان ونعلمهم الشرعية، كما نعمل على تربية الشباب بشكل جيد كي يعودوا إلى بلادهم وينفعوها".

وكان الوفد التركي قد وصل الاثنين، في زيارة، تستمر لمدة 3 أيام، نفذ خلالها عدة أنشطة إغاثية تستهدف الفقراء والأيتام بغزة، منها توزيع طرود غذائية، وتقديم كسوة العيد للأطفال، وتقديم القروض المالية للفقراء

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