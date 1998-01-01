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حماس: "يوم القدس العالمي" بوصلة الأمة لمواجهة الاحتلال

الأربعاء 29 مايو 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "يوم القدس العالمي" بوصلة الأمة لمواجهة الاحتلال


غزة / سما/

قالت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إن يوم القدس العالمي محطة بوصلة الأمة نحو فلسطين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير.

وأوضحت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن يوم القدس يؤكد على مكانتها في قلوب أبناء شعبنا وأمتنا من أجل التحرير.

وأكد القانوع أن الشعب الفلسطيني يتطلع في هذا اليوم لحشد كل طاقات الأمة لحماية المسجد الأقصى المبارك، ونصرة القدس والتصدي لمحاولات تهويدها وطمس هويتها.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني سيزحف في مسيراته السلمية في جمعة "يوم القدس العالمي"، تأكيداً على رفضه من جديد لـ"صفقة القرن" ولكل مشاريع تصفية قضيته العادلة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ60 من مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل عنوان "يوم القدس العالمي".

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