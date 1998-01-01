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ما هي أضرار النكهات المختلفة في السجائر الإلكترونية؟

الأربعاء 29 مايو 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي أضرار النكهات المختلفة في السجائر الإلكترونية؟


وكالات / سما /

تشكل المواد المنكهة في السجائر الإلكترونية كما السجائر ذاتها خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية. هذا ما أثبتته دراسة أجراها علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية.

وجاء في بيان الجامعة، "كشفت النتائج التي حصلنا عليها، أن المواد العطرية المستخدمة في السجائر الإلكترونية التي اختيرت لهذه الدراسة، تؤثر سلبا على الخلايا البطانية ووظائفها".

وتشكل هذه الخلايا طبقة على الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وتساهم في عملية تخثر الدم والتحكم بضغط الدم الشرياني، وتشكل أوعية جديدة إضافة إلى وظائف أخرى.

وأضاف بيان الجامعة، "كما أظهرنا، يمكن لاستخدام السجائر الإلكترونية وحدها زيادة تركيز النيكوتين في بلازما الدم إلى مستوى يماثل السجائر التقليدية. وهذا يؤكد على أن السجائر الإلكترونية قادرة على نقل النيكوتين بفعالية".

وقد استنتج الباحثون، أن المنكهات تسبب موت الخلايا والإجهاد التأكسدي، أي موت الخلايا البطانية ووظائفها المختلفة.

#السجائر الإلكترونية

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