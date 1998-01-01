الصحة توضح حقيقة اصابة ققط وكلاب شوارع بامراض خطيرة

رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة أن الخبر الذي تناقلته بعض صفحات "الفيسبوك" عن وجود قطط وكلاب شوارع مصابة بأمراض خطيرة، هو خبر عارٍ عن الصحة، وهو إشاعة لا أساس لها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان هذه الإشاعة سبق وأن تم بثها في العديد من الدول العربية، وتم الترويج لها على مواقع التواصل قبل عام تقريبا، مؤكدة أهمية الانتباه إلى مثل هذه الإشاعات التي تثير قلق المواطنين.

وأضافت الوزارة ان جميع أخبارها الرسمية يتم نشرها على موقع الوزارة WWW.MOH.PS، وصفحة الوزارة الموثقة بالشارة الزرقاء على موقع فيسبوك.

وكانت صفحات على موقع فيسبوك نشرت إشاعات عن أن وزارة الزراعة والصحة حذرتا المواطنين بضرورة الابتعاد عن قطط وكلاب الشوارع لأنها تحمل مرضا خطيرا، يمكن ان ينتقل الى الانسان ويكون قاتلا.