  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة توضح حقيقة اصابة ققط وكلاب شوارع بامراض خطيرة

الأربعاء 29 مايو 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة توضح حقيقة اصابة ققط وكلاب شوارع بامراض خطيرة


رام الله / سما /

 أكدت وزارة الصحة أن الخبر الذي تناقلته بعض صفحات "الفيسبوك" عن وجود قطط وكلاب شوارع مصابة بأمراض خطيرة، هو خبر عارٍ عن الصحة، وهو إشاعة لا أساس لها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان هذه الإشاعة سبق وأن تم بثها في العديد من الدول العربية، وتم الترويج لها على مواقع التواصل قبل عام تقريبا، مؤكدة أهمية الانتباه إلى مثل هذه الإشاعات التي تثير قلق المواطنين.

وأضافت الوزارة ان جميع أخبارها الرسمية يتم نشرها على موقع الوزارة WWW.MOH.PS، وصفحة الوزارة الموثقة بالشارة الزرقاء على موقع فيسبوك.

وكانت صفحات على موقع فيسبوك نشرت إشاعات عن أن وزارة الزراعة والصحة حذرتا المواطنين بضرورة الابتعاد عن قطط وكلاب الشوارع لأنها تحمل مرضا خطيرا، يمكن ان ينتقل الى الانسان ويكون قاتلا.

الأكثر قراءة اليوم

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الرياض توضج حقيقة التفاهمات مع "اسرائيل" وتؤكد يدنا ممدودة لها في هذه الحالة!

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

الأخبار الرئيسية

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

قيادي في سرايا القدس: لدينا المزيد من المفاجآت التي ستُربك حسابات العدو وإن غداً لناظره قريب

كوخافي

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة