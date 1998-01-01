الاتصالات الكويتية تطلق خدمة الجيل الخامس منتصف يونيو المقبل

وكالات / سما /

أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت المهندس سالم الأذينة استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، مشيرا الى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجاريا بحلول منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الأذينة، في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن تقديم هذه الخدمة يأتي من خلال سعي الهيئة إلى تطوير قطاع الاتصالات في الكويت لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي أيضا تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية والتي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين، وذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات المشغلة لخدمة الاتصالات المتنقلة بالدولة والسماح لها بعمل التجارب الخاصة بهذه التقنية.

وأكد الأذينة أن تفعيل هذه الخدمة يأتي استكمالا لما أعلن فيه عن تنظيم النطاقات الترددية الخاصة لهذه الخدمة بالنطاق الترددي 5ر3 جيجا هرتز بالكويت والسماح لشركات الاتصالات المتنقلة بإجراء التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة الجيل الخامس.

وأضاف أن تفعيل الخدمة يأتي لتكون الكويت من أوائل الدول بالعالم والمنطقة التي تنظم وتشغل هذه التقنية الحديثة والتي ستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات بالدولة.

وأشار إلى أن الخدمة تطبق أحدث التقنيات لتصبح نقلة نوعية في عالم الاتصالات حيث ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت إلى سرعات كبيرة تمكن من الوصول إلى كميات عالية من البيانات غير المحدودة إضافة إلى دعم تطبيقات انترنت الأشياء (أي أو تي) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (إيه آي) والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة إلى الأفراد.