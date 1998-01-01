  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير حسن العويوي يواصل إضرابه لليوم الـ58 على التوالي

الأربعاء 29 مايو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير حسن العويوي يواصل إضرابه لليوم الـ58 على التوالي


رام الله / سما /

يواصل الأسير حسن العويوي إضرابه عن الطعام لليوم (58) على التوالي، في ظل ظروف صحية خطيرة مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال، ورفضها إنهاء اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن إدارة معتقلات الاحتلال فرضت على الأسير إجراءات تنكيلية ممنهجة منذ أن شرع في الإضراب، حيث عزلته وحرمته من زيارة عائلته، إلى جانب نقله المستمر الذي عرقل عدة مرات زيارات المحامين له، حيث جرى نقله خلال شهر نيسان الماضي وأيار الجاري عدة مرات من معتقل "نيتسان الرملة" إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.

كما يواصل الأسير ثائر بدر (43 عاما) من بلدة بيت لقيا غرب رام الله، إضرابه الذي بدأه منذ 18 أيار/ مايو الجاري، وذلك رفضا لاعتقاله الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من أيار/ مايو، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته.

والأسير متزوج وله أربعة أبناء، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال، ويقبع في عزل "مجدو".

كما يُضاف إلى المضربين الأسير أحمد الحروب (30 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، والذي بدأ إضرابه منذ اعتقاله في 21 من الشهر الجاري، رفضا لاعتقاله، علما أنه أسير سابق قضى عدة سنوات في معتقلات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الرياض توضج حقيقة التفاهمات مع "اسرائيل" وتؤكد يدنا ممدودة لها في هذه الحالة!

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

الأخبار الرئيسية

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

قيادي في سرايا القدس: لدينا المزيد من المفاجآت التي ستُربك حسابات العدو وإن غداً لناظره قريب

كوخافي

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة