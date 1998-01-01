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تل ابيب تقرر عدم فتح تحقيق جنائي مع جبريل الرجوب

الأربعاء 29 مايو 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب تقرر عدم فتح تحقيق جنائي مع جبريل الرجوب


القدس المحتلة / سما /

قرر النائب العسكري العام للضفة الغربية عدم فتح تحقيق جنائي بدعوى التحريض ضد جبريل الرجوب-رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. القرار اتخذ من قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي العام والنائب العسكري العام.

وبالتالي فانه تم اليوم رفض الشكوى التي قدمها معهد "نظرة للاعلام الفلسطيني" الإسرائيلي الذي جمع عدد من التصريحات للرجوب أطلقها خلال السنوات الأخيرة، والتي برأي المعهد تبرر اجراء تحقيق بشبهة التحريض على القتل.

ومن الأمثلة التي ذكرها المركز، قال ان الرجوب صرح بشأن العمليات الأمنية :"هذه أعمال بطولة لأفراد، وانا فخور بها، وانا اهنئ كل من ارتكبها. أقول لكم، اننا فخورون بهم. من يواجه ويقاتل، يموت كشهيد، يعتقل او يصاب- هويته معروفة. قصدي هو ان المحارب، الأسير والشهيد ملك لكل الشعب الفلسطيني".

وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية ان القرار اتخذ بعد دراسة الجوانب الجنائية، الأمنية والسياسية ذات الصلة مع الموضوع، وعلى ضوء التصور ان الاعتبارات القانونية تبرر الامتناع عن فتح تحقيق بشبهة التحريض، وان الضرر الذي يمكن ان ينجم من فتح التحقيق سوف يتفوق على الفائدة التي ستنتج عنه.   

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