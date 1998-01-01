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سادس صفقات نماء في الانتقالات الصيفية

الأربعاء 29 مايو 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
سادس صفقات نماء في الانتقالات الصيفية


غزة / سما /

كشف نادي نماء عن سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى بدءا من الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد نماء تعاقده مع مؤيد العماوي مدة موسم واحد, عقب رحيله عن بيت حانون الأهلي, الذي هبط للدرجة الأولى في الموسم الأخير.

ويعدّ العماوي إضافة جيدة لنماء, لا سيما أن الفريق يرغب بالظهور بصورة قوية في دوري الأولى خلال الموسم الجديد, بعدما أحرز لقب دوري الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المنصرم.

يشار إلى أن نماء ينوي الكشف عن صفقات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة, علما أن النادي سبق له ضم بلال عساف, وأحمد الشاعر, ومصطفى الداعور, ومدحت السيد, وعبد الله إرميلات.

#مؤيد العماوي

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