إتساع دائرة المرشحين لتدريب ميلان في الموسم المقبل

وكالات / سما /

اتسعت دائرة المرشحين لتولي مسؤولية تدريب ميلان الإيطالي في الموسم المقبل 2019-2020 ، بعد قائمة المرشحين التي نشرت في الساعات الماضية لخلافة جينارو جاتوزو.

وقرر نادي ميلان الاستغناء عن خدمات المدرب جينارو جاتوزو بسبب عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، وهي تعتبر ضربة قوية بسبب فقدان مزيد من الموارد المالية اللازمة لبناء الفريق.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” إن ماركو جيامباولو من بين أبرز المرشحين لتدريب ميلان بسبب الشعبية التي يحظى بها في سان سيرو ، بعد المستوى الذي قدمه مع سامبدوريا خلال هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إن جيامباولو لديه القدرة على التعامل مع اللاعبين الشباب والمواهب كما حدث هذا الموسم ، حيث حصل سامبدوريا تحت قيادته على المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد دخل روبيرتو دي زيربي مدرب ساسولو في قائمة المرشحين لتدريب ميلان بسبب فلسفته المثيرة للإعجاب هذا الموسم ، من حيث الهجوم والبناء المباشر وتبادل الكرات بشكل سريع.

وانضم سيموني إنزاجي البالغ من العمر 43 عاماً إلى القائمة لتدريب ميلان ، حيث أشارت الصحيفة إن انضباطه الدفاعي وقوة فريقه في خط الوسط تناسب فلسفة فريق الروسونيري رغم خبرته المحدودة.