ريال مدريد سيقدم هازارد يوم الاثنين المقبل

وكالات / سما /

أصبح إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي قريباً جداً من الانتقال إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، لدرجة تحديد موعد تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو بقميص النادي الأبيض.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأربعاء إن اللاعب البلجيكي سيقدم يوم الإثنين في الثالث من يونيو / حزيران المقبل أمام جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ، إذا ما سارت كل الأمور وفقاً لما هو مخطط لها.

وأشارت الصحيفة إن فكرة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هي اتمام صفقة إدين هازارد في المقام الأول ، ومن ثم الالتفات إلى الصفقة التالية بالدخول في مفاوضات مباشرة للحصول على لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت.

وسيخوض الجناح البلجيكي إدين هازارد اليوم الأربعاء المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مع تشيلسي ضد أرسنال في مدينة باكو ، ولهذا السبب لم يتم الإعلان عن انتقاله رسمياً إلى ريال مدريد حتى الآن.

وتؤكد العديد من المصادر أن ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز سيدفع حوالي 115 مليون يورو ثابتة لنادي تشيلسي الإنجليزي ، في حين تبلغ قيمة المتغيرات 15 مليون يورو على حسب الألقاب والأهداف التي سوف يسجلها.

تجدر الإشارة إلى أن عقد إدين هازارد ينتهي مع تشيلسي في الصيف القادم ، في الوقت الذي رفض به تجديد عقده على الرغم من الحظر المفروض من الفيفا على فريق البلوز بتسجيل اللاعبين لفترتين حتى صيف 2020.