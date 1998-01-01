غرفة ملابس برشلونة تفجر غضب جريزمان

وكالات / سما /

يمر نادي برشلونة بحالة شديدة من الارتباك، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي حوّل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى “صفقة تائهة وغير مرحب بها” في مشروع الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن أنطوان جريزمان يشعر بالغضب والانزعاج، لأن النجم الفرنسي يشعر بأنه ليس موضع ترحيب داخل غرفة ملابس برشلونة، وهو الأمر الذي يدفعه لتغيير وجهته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن صفقة انتقال جريزمان إلى النادي الكتالوني تتمتع برفض كبير داخل غرف ملابس برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعبين قاموا بإيصال هذا الشعور إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا.

وأضافت الصحيفة نفسها: “لم يتم إخبار جريزمان بموقف إدارة برشلونة من التعاقد معه في الوقت الحالي، لأن مسؤولي الفريق الكتالوني لديهم العديد من الملفات الساخنة، مثل مستقبل فالفيردي وبعض أعضاء المجلس الإداري”.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن ما يغضب جريزمان هو الرد الفاتر الذي نطق به ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه حين تم سؤالهم عن النجم الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، إلى أن ميسي أكد أمام زملائه في غرف ملابس برشلونة أنه لم يقم بالاتصال بجريزمان، لإقناعه بالقدوم إلى صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.