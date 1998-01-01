مودريتش يعترف: نفتقد رونالدو لأنه الأفضل

وكالات / سما /

اعترف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بأن الفريق الملكي يفتقد كريستيانو رونالدو، لأن هذا الأخير هو أفضل لاعب في العالم.

وقال مودريتش في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكويتية خلال مشاركته بإحدى المناسبات الكروية هناك: “كريستيانو رونالدو؟ بالطبع هو الأفضل، أنا أفتقده، وريال مدريد يفتقده.. أراد تحدياً جديداً لذلك رحل ولكنني أتمنى له الأفضل دائماً، وبالتأكيد نحن نفتقده”.

وانتقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس في صيف العام الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، ولم يقم ريال مدريد بتعويض غيابه عبر التعاقد مع مهاجم بارز.

وانعكس غياب البرتغالي بشكل واضح على أداء الفريق الإسباني هذا الموسم لاسيما على الصعيد التهديفي، وبدا الأمر جلياً في جميع البطولات التي شارك فيها الأبيض الملكي منذ شهر أغسطس المنصرم.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، كما أقصي من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخرج من سباق الدوري الإسباني منذ شهر مارس.