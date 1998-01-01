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محمد صلاح يحلم بالتسجيل في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 29 مايو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يحلم بالتسجيل في نهائي دوري الأبطال


وكالات / سما /

تُراود المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مساعٍ حثيثة للتسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

ويخوض محمد صلاح النهائي الثاني على المستوى الشخصي، علماً أنه تعرض خلال الموسم الماضي لإصابة قوية في كتفه خلال التحامٍ مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليغادر أرضية الملعب بحلول الدقيقة 33.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة (تيليجراف) البريطانية: “أتمنى أن ألعب المباراة كاملة هذه المرة، يحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة”.

وأضاف: “تسجيل هدف الفوز ليس مجرد حلم. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في النهائي.. هذا ثاني نهائي لنا على التوالي، خسرنا النهائي الأول لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة”.

واختتم بالقول: “أتمنى أن نحرز اللقب سيكون الأمر صعباً، إنها مباراة نهائية ولن يكون أي منافس سهلاً، والأمر صعب لأن توتنهام فريق إنجليزي”.

#محمد صلاح

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