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اشتية يطلع وزيرا بريطانيا على آخر المستجدات السياسية

الأربعاء 29 مايو 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أندرو موريسون، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات السياسية.

وأطلع رئيس الوزراء، الضيف على الوضع المالي الصعب للحكومة الفلسطينية، في ظل احتجاز الاحتلال أموال المقاصة، واقتطاعاته غير القانونية منها، مطالبا لندن والمجتمع الدولي على وجه العموم بضرورة التحرك العاجل والتدخل للإفراج عنها، وإيجاد آلية للتدقيق على الفواتير مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد اشتية الموقف الفلسطيني الرافض لأي مبادرة سياسية لا تلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني، مجددا مطالبة المملكة المتحدة بتنفيذ اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية كإجراء احترازي في ظل الحديث في اسرائيل عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

من جانب آخر، بحث اشتية مع موريسون سبل دعم عدد من المشاريع الحيوية التي اتخذت الحكومة قرارات ببدئها، خاصة تأسيس بنك استثماري تنموي وكلية جامعية للتدريب المهني، معتبرا أن هذه المشاريع تهدف للمساهمة في نقل المجتمع من الاحتياج للإنتاج.

بدوره، أكد موريسون التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين القائم على أساس حدود عام 1967، وتقديم الدعم الممكن لبناء المؤسسات الفلسطينية.

#محمد اشتية

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