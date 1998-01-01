الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تفعيل البرامج المشتركة

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للمدير العام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) روبيرتو فالنت، سبل تفعيل البرامج المشتركة والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشاد العسيلي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، بالمساعدات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كافة القطاعات، والدعم المقدم لمشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، والتي تهدف إلى المساهمة في حل مشاكل البطالة وتخفيض معدلات الفقر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذها البرنامج في المدينة الصناعية ومنها تنفيذه لمشروع الخلايا الشمسية بما يشمل الدراسات والتركيب والإشراف على دراسات الحاضنة التكنولوجية ICT حاليا والتنفيذ في المستقبل، الامر الذي سيساهم في تخفيف تكاليف الانتاج للمصانع والشركات العاملة في مدينة أريحا الزراعية.

بدوره ابدى فالنت استعداده للتعاون مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع في مجال التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية العناقيد. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات المشاريع المشتركة.

وفي سياق آخر، أكد وزير الاقتصاد الوطني خلال لقائه رئيس اتحاد الهيئات المحلية ومدير عام الدفاع المدني على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبين أن من اولويات المرحلة المقبلة دعم الصناعة الوطنية، والمضي قدما في تنفيذ المناطق والمدن الصناعية.