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هيئة الأسرى تُحذر من تراجع الحالة الصحية للأسير أبو خرابيش

الأربعاء 29 مايو 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء،  من تراجع الحالة الصحية للأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (54 عاماً) من مخيم "عين السلطان" بمحافظة أريحا، نتاجاً لما يتعرض له من استهداف طبي مقصود وواضح على مدار سنوات، وذلك بتجاهل وضعه الصحي الصعب والاستهتار بحياته.

وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو خرابيش القابع في معتقل "هدريم"، يشتكي منذ عدة سنوات من مشاكل بالقلب وعدم انتظام دقاته، كما يعاني من مرض ضغط الدم المزمن والذي أصيب به خلال وجوده في السجن، وارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون بالدم، ويعاني أيضاً من مشاكل في الفقرات الأخيرة بالعمود الفقري، ورغم حالته المرضية السيئة ومعاناته من الآلام، إلا أن الأسير أبو خرابيش لا يتلقى أي علاج يناسب حالته المرضية.

ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى أن معظم الأسرى القدامى يعانون من أوضاع صحية غاية الصعوبة، مشيرة إلى أن سنوات السجن الطويلة التي أمضوها داخل أقبية معتقلات الاحتلال بظروف معيشية قاسية وبحرمانهم من العلاج، أثرت عليهم وفاقمت من أوجاعهم وجعلتهم فريسة للأمراض، والأسير أبو خرابيش أحد الشاهدين على هذا الوضع.

يذكر بأن الأسير أبو خرابيش معتقل منذ 11/3/1988، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ويعتبر عميد أسرى محافظة أريحا وأقدم أسراها، وهو متزوج ولديه ابنة.

#هيئة الأسرى

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