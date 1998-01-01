  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

روسيا تقدم مشروع لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من التأشيرة

الأربعاء 29 مايو 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تقدم مشروع لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من التأشيرة


رام الله / سما /

استقبلت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة د. امل جادو، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر اغانين بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى دولة فلسطين.

واعربت عن تقديرها العميق للجهود التي قام بها السفير اغانين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة ترؤسه لمكتب تمثيل روسيا الاتحادية.

وقدمت د. جادو الشكر له على الانجازات الهامة التي تحققت على المستويين السياسي والثنائي وعلى الدعم المستمر الذي تقدمة روسيا للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير اغانين ان فلسطين كانت وستبقى القضية ذات الاولوية بالنسبه له اينما تواجد. معبراً عن سعادته بالعمل في فلسطين وان اخر مهمة له هو تسليم مشروع اتفاقية لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تاشيرة الدخول الى روسيا الاتحادية لتسهيل التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين وتعزيز العلاقات مع نظرائهم الروس.

الأكثر قراءة اليوم

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الرياض توضج حقيقة التفاهمات مع "اسرائيل" وتؤكد يدنا ممدودة لها في هذه الحالة!

كوشنير وغرينبلات يزوران الأردن والمغرب واسرائيل

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

الأخبار الرئيسية

تلفزيون اسرائيلي : المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

قيادي في سرايا القدس: لدينا المزيد من المفاجآت التي ستُربك حسابات العدو وإن غداً لناظره قريب

كوخافي

تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

هنية يبعث رسائل إلى رؤساء الدول الإسلامية وهذا اهم ما جاء فيها ..

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة