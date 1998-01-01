روسيا تقدم مشروع لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من التأشيرة

رام الله / سما /

استقبلت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة د. امل جادو، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، السفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر اغانين بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى دولة فلسطين.

واعربت عن تقديرها العميق للجهود التي قام بها السفير اغانين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة ترؤسه لمكتب تمثيل روسيا الاتحادية.

وقدمت د. جادو الشكر له على الانجازات الهامة التي تحققت على المستويين السياسي والثنائي وعلى الدعم المستمر الذي تقدمة روسيا للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير اغانين ان فلسطين كانت وستبقى القضية ذات الاولوية بالنسبه له اينما تواجد. معبراً عن سعادته بالعمل في فلسطين وان اخر مهمة له هو تسليم مشروع اتفاقية لاعفاء حملة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني من تاشيرة الدخول الى روسيا الاتحادية لتسهيل التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين وتعزيز العلاقات مع نظرائهم الروس.