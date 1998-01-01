كرينبول والصفدي يؤكدان استمرار حشد الدعم لـ "اونروا"

غزة / سما /

- أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، والمفوض العام لـ "انروا" بيير كرينبول خلال لقائهما اليوم الأربعاء، استمرار العمل لتوفير الدعم السياسي والمالي لتمكين الوكالة من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

واتفق الصفدي وكرينبول على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء، للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام والمقدر أن يصل إلى حوالي 200 مليون دولار.

وشد الصفدي خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ. وقال إن عدم توفير الدعم اللازم للأنروا سيحرم 560 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، وملايين المرضى من العلاج والمحتاجين من المساعدات وسيفاقم التوتر في المنطقة ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وثمن الصفدي وكرينبول موقف المجتمع الدولي الإيجابي في دعم الوكالة والذي تبدى العام الماضي تخفيضا في العجز من حوالي 446 مليون دولار إلى أقل من عشرين مليون دولار.

وبحث الطرفان سبل تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من الأردن والسويد، وحضره ممثلو دول بالإضافة للاتحاد الأوروبي، والذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.