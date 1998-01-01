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تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..

الأربعاء 29 مايو 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على سياسة كوخافي الجديدة بغزة ..


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة العبرية السابعة إن سياسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في التعامل مع غزة تغيرت عن سياسة أيزنكوت العام الماضي.

وأشارت القناة إلى أن سياسة رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت كانت مختلفة حيث كان الجيش يتعامل بشكل فوري ضد مطلقي البالونات الحارقة والطائرات الورقية، كما كان في الحكومة وزراء مثل نفتالي بينت دعوا إلى الرد بشكل متواصل على إطلاق البالونات.

وحسب القناة، بعد أيام قليلة من تعيينه وبالتشاور مع نتنياهو قرر كوخافي تغيير السياسة، وأصبح ينظر للأمر من زاوية اقتصادية.

وأوضحت أن كوخافي يربط إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة بمساحة الصيد المسموحة، لكن دون تقليص المساحة عن 6 أميال حتى لا يتدمر اقتصاد قطاع غزة كلياً، ولا يتجاوز 15 ميلاً لأسباب أمنية.

ولفتت إلى أن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء ركن أبو كميل أعلن عن تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية رداً على سقوط بالونات حارقة في مناطق غلاف قطاع غزة.

ورأت القناة أن هذه سياسة جديدة مع غزة، حتى لا يحدث انهيار اقتصادي.

وكانت "إسرائيل" أعلنت توسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، اعتباراً من يوم الأحد الماضي لكنها تراجعت وقلصتها إلى 10 أميال اليوم.

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