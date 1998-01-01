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سرحان : تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية

الأربعاء 29 مايو 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرحان : تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية


غزة / سما/

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان في تصريح صحفي عن تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع المنحة الإيطالية بغزة بقيمة (15.6) مليون يورو، وهي تنفذ بالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية .

وأوضح م. سرحان أن نسبة الإنجاز في مشاريع المنحة الإيطالية مشروع إنشاء ( 75) وحدة سكنية حي الندى شمال القطاع بلغت أكثر من 60% فيما يجري تقييم عطاء مشروع إعادة إنشاء المجمع الإيطالي.

وشكر م. سرحان الجمهورية الايطالية الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية على جهودها في هذا المشروع مطالبا بضرورة سرعة صرف الدفعات المالية للمقاولين لضمان استمرار العمل بالمشروع وإنجازه بأسرع وقت .

وعلى صعيد آخر أكد م. سرحان على أن الوزارة تتابع اعتصام أصحاب المنازل المدمرة في مقر وكالة الغوث نظرا لعد توفر بدل إيجار، وهناك تواصل حثيث مع الوكالة بخصوصهم وهذا المشروع يعمل على إنهاء معاناة هذه الأسر التي تعيش ظروف استثنائية .

كما وشكر م. سرحان شركات المقاولات المنفذة على جهودها في هذه المشاريع .  

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