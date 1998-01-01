سلطات الاحتلال تحظر سفر ناشط من حماس

القدس المحتلة / سما /

وقّع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أمرا يحظر سفر الناشط في حماس محمد أرناؤوط، من سكان القدس، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".



وأضافت أنه "تم اتخاذ القرار بناء على توصية من الشاباك، على خلفية المخاوف من أن يؤدي خروج أرناؤوط إلى الإضرار بأمن الدولة، وعلى خلفية اتصالاته مع نشطاء حماس في الخارج، بما في ذلك أولئك الذين أطلق سراحهم في صفقة شليط".



وقبل حوالي شهر، وقّع درعي أمرا مماثلا ضد أمين شويكي، وهو ناشط آخر من نشطاء حماس من القدس.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي: "أواصل العمل ضد محاولات أعضاء حماس للترويج للنشاط "الإرهابي" في إسرائيل، من خلال استغلال اتصال الذين أطلق سراحهم في صفقة شليط بالسكان الإسرائيليين في القدس، المعروفين والخاضعين للرقابة الأمنية".