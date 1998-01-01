"فيسبوك" يحذف صفحة الناطق الرسمي بإسم حركة فتح

رام الله / سما /

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحساب الشخصي للناطق الرسمي بإسم حركة فتح د. اسامة القواسمي، بشكل تعسفي دون إبداء أسباب.

وقال اسامة القواسمي، ان ادارة الفيس بوك قامت بحذف حسابه الشخصي للمرة الثالثة دون إبداء اي سبب للحذف، مؤكداً ان ما ينشر من محتوى على حسابه لا يتعدى اي انتهاك لمعايير النشر على الموقع.

وفي هذا السياق ذكر صحافيون وناشطون وإطارات صحافية، ومؤسسات إعلامية فلسطينية، في بيانات وتصريحات منفصلة، أن إدارة فيسبوك أغلقت وحذفت صفحات العشرات منهم.

وأقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خلال اليومين الماضيين، على إغلاق وحذف صفحات العشرات من الصحافيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية، "دون سابق إنذار في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية".

يذكر ان إدارة "فيسبوك" وقعت في وقت سابق اتفاقًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى الفلسطيني وحذف ما يمس الاحتلال.