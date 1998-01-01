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كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة

الأربعاء 29 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتاب جديد يكشف : ترامب يتهم اليهود بالغدر والخيانة


وكالات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب"، والذي ناقش فيه بعض سلوكيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ يعمل حاليا على نشر كتاب جديد عن سلوك الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة، يركز الكتاب على موقف ترامب من التحقيق مع المدعي الخاص روبرت مولر، ويتبين من اقتباس على لسان ترامب، نقلته الصحيفة، أنه كان غاضبا جدا من الصفقة التي وقعها مقربون منه في موضوع التحقيقات، وقال إن "اليهود دائما ما يغدرون ويخونون".

في الكتاب الجديد، الذي يتضمن عددًا من الاقتباسات الغريبة عن الرئيس ترامب؛ يدعي وولف أن المدعي الخاص مولر قد أعد مسودة قرار اتهام ضد ترامب بتهمة تعطيل المحاكمة، ولكنه تخلى أخيرًا عن المسودة ونشر تقرير التحقيق الذي لا يتضمن اتهاما بارتكاب جرائم جنائية لترامب.

وبحسب صحيفة الجارديان، سيتم تسمية الكتاب الجديد "الحصار: ترامب تحت النار"، ومن المتوقع أن يتم إصداره في 4 يونيو. وقالت إن الاقتباس ضد اليهود المنسوب إلى ترامب في الكتاب، قيل في البيت الأبيض ردًا على الصفقات الموقعة من قِبل محامي ترامب مايكل كوهين مع المحقق مولر.

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