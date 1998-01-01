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غرينبلات: المغرب حليف مهم للولايات المتحدة

الأربعاء 29 مايو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات: المغرب حليف مهم للولايات المتحدة


القدس المحتلة / سما /

التقى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال غرينبلات عبر "تويتر" حسب القناة العبرية السابعة: "يشرفني أن التقيت مع جلالة الملك محمد السادس ، وولي العهد الأمير مولاي حسن، ووزير المالية ناصر بوريتا وجاريد كوشنر".

وأضاف أن المغرب بلد مهم وحليف للولايات المتحدة.

والتقى غرينبلات والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك وجاريد كوشنر أمس الثلاثاء مع الملك محمد السادس ومسؤولين كبار آخرين كجزء من زيارتهم للشرق الأوسط، وسيصلون "إسرائيل".

وصرح متحدث باسم قصر الملك لوكالة فرانس برس أن الاجتماع ركز على التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تعزيز الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة.

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