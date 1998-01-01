البنك الإسلامي يؤجل أقساط الموظفين العموميين للشهر الحالي

رام الله / سما /

أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني اليوم الأربعاء، عن تأجيل استيفاء قسط شهر أيار/مايو الحالي على العملاء.

وأوضح البنك، أنه سيؤجل استيفاء قسط الشهر الحالي على العملاء من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وبدون أي عمولات أو رسوم إضافية.

وقال البنك في إعلان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك لمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيزاً لصموده.

وأوضح، أن طلب التأجيل يتم من خلال زيارة الموظف لأقرب فرع لديه.