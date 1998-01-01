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المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال الإثنين المقبل

الأربعاء 29 مايو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال الإثنين المقبل


رام الله / سما /

دعا الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هـ، وفق 3 حزيران 2019م.

وحث المفتي، في بيان لدار الإفتاء أصدرته اليوم الأربعاء، الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو أقرب دائرة إفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس:02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل:050-5-748584

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وحث الجمهور الكريم على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الاثنين، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرار داء الإفتاء بالخصوص.

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