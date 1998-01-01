الفلسطينيون في العالم قرابة 15 مليون نسمة 70 % منهم لاجئين

دائرة شئون اللاجئين – حمــاس/غزة أصدرت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس، الثلاثاء (28-5) إحصائية حول تعداد الفلسطينيين في العالم؛ خلصت فيها بأن أعداد الفلسطينيين تتراوح بين (13 إلى 15) مليون نسمة.

واستندت منهجية إعداد التقرير الإحصائي لأعداد الفلسطينيين على عدد من المصادر المتنوعة؛ منها (المركز الفلسطيني للإحصاء – "الأونروا" -مواقع الجاليات الفلسطينية في الدول المختلفة -مراكز أبحاث فلسطينية). مع الأخذ في الاعتبار بأنه لن يكون من السهل حصر الأعداد المكررة (الفلسطينيون الذين تم احتسابهم في أكثر من دولة جراء التنقلات).

10.5 مليون لاجئ فلسطيني في العالم يمثلون 70% من تعداد الفلسطينيين

وفيما يخص تعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم أكد رئيس الدائرة د. عصام عدوان بأن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" ٦ مليون لاجئ؛ لكن هذا الرقم لا يمثل كل اللاجئين الفلسطينيين، فهناك لاجئين غير مسجلين.

وتابع عدوان: "هناك لاجئين بين حربي عام (48-67) وهناك المبعدين، وفاقدي بطاقات الهوية وهم أيضاً لاجئون، وهناك من خرجوا من فلسطين قبل عام ٤٨ ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحرب، فهم لاجئون وعليه فمن الطبيعي أن يصل تعداد اللاجئين الفلسطينيين اليوم أكثر من ١٠.٥ مليوناً يمثلون حوالي ٧٠٪ من تعداد الشعب الفلسطيني.