  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

الأربعاء 29 مايو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية


القاهرة / وكالات /

سلمت السلطات الليبية مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، للسلطات المصرية، بعد وقوعه في قبضة الأمن الليبي منذ عدة أشهر.

ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها الإرهابي المذكور في قبضة القوات الخاصة المصرية.

وظهرت لقطات لعشماوي وهو يسير بصعوبة نحو سيارة سوداء كانت متوقفة على أرض المطار وحوله اثنان من ضباط الأمن.

وجاء تسليم عشماوي في أعقاب زيارة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل لبنغازي حيث التقى مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وألقت قوات "الجيش الوطني الليبي" القبض على الإرهابي هشام عشماوي في شهر أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية الإرهابية ضد مصر وليبيا.

ويعد عشماوي "أمير المرابطين" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وأعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم وكون مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معاريف تكشف: هذه أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة من "إسرائيل"

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

بهذه النسب .. صرف رواتب موظفي غزة والضفة يوم الخميس عبر البنوك

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

سياسي إسباني يصف ابن نتنياهو بـ”الجاهل والتافه ” بعد هذا الاقتراح ..

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

الأخبار الرئيسية

روسيا ضد "صفقة القرن" : تثير لدينا مخاوف كثيرة

ألمانيا ستبدأ خطوات فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة

ليبرمان والأحزاب الحريدية : تعنت الساعات الأخيرة

السنوار : سنضرب تل أبيب بقوة صاروخية كبيرة في المواجهة القادمة

الحية

الحية: العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وما لا نقبله في اطار التفاهمات بشأن قطاع غزة التالي...