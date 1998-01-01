ملك المغرب لن يشارك في قمة مكة بالسعودية

قالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إنه علم من مصادر خاصة، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية الطارئة، التي تعقد في مكة نهاية الشهر الجاري.

وقال الصحيفة، يوم الثلاثاء 28 مايو / آيار، إن الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية.

ولفتت المصادر، التي أشار إليها الموقع المغربي إلى أن المغرب أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى، التي وافقت على عقدها.

ويشارك المغرب أيضا في القمة الإسلامية، التي تحتضها السعودية، يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الحالي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأوضاع، التي تشهدها المنطقة.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين المغرب والسعودية ليست على ما يرام، وأقدمت المغرب على سحب سفيرها من الرياض، كما أعلنت عن سحب قواتها من التحالف العربي في اليمن.