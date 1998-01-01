عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب عميد الجش (25 عاما)، إثر تعرضه بعد منتصف الليل لجريمة إطلاق نار في قرية عرعرة بالمثلث الشمالي من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها للمستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في جريمة إطلاق نار في عرعرة وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب جريح، وتم ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهناك تم إقرار وفاته.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، والبحث عن الجناة، علما أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب عميد الجش تعرض لجريمة إطلاق نار عندما تواجد عند مدخل منزله.