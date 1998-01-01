مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يصل إلى الإمارات

القدس المحتلة / سما /

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 28 مايو/ أيار الجاري.

وكتب بولتون، على "تويتر"، أنه وصل إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن القضايا الأمنية المهمة في المنطقة،الأربعاء.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم جرى، هذا الشهر، على ناقلات نفط في الخليج.

وألقت واشنطن، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.

وتعد الإمارات والسعودية، من أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهما على خلاف مع إيران بشأن قضايا إقليمية.