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رئيس بلدية بيت لحم يستقبل مسؤولة بسفارة النرويج

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية بيت لحم يستقبل مسؤولة بسفارة النرويج


بيت لحم / سما /

استقبل رئيس بلدية بيت لحم، المحامي أنطون سلمان، هيلده هارلدشتاد، من مكتب ممثلية النرويج.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، سبل التعاون خلال احتفال "بيت لحم عاصمة الثقافة ٢٠٢٠" المرتقب. واشار سلمان الى ان بلدية بيت لحم تنظر لهذا الحدث، كمشروع وطني له أبعاد عربية ودولية، وانه لمؤسسات الوطن في بيت لحم وفي المحافظات الأخرى.

وقال بأن بناء البرامج والفعاليات في بيت لحم يقدم صورة عن مجتمعنا الفلسطيني، وان البلدية شكلت بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لجنة تنسيقية؛ للمشاركة في البرنامج وللانفتاح على المؤسسات في المحافظات الأخرى، كونه مشروعا وطنيا؛ لإظهار الثقافة الوطنية وانجاح المشروع.

واشارا الى ان "بلدية بيت لحم تتمتع بعلاقات مع مدن عالمية، وبالتالي تسعى إلى دعوة المدن التي تربطها بها اتفاقات توأمة، والتي سيكون لها دور في الاحتفالية، وذلك من خلال فعاليات تحددها هذه المدن المتوأمة في المجالات الثقافية والفنية والتراثية وفي الكتابة أيضاً، إضافة إلى مؤلفين أجانب كتبوا عن بيت لحم تستحق مؤلفاتهم الترجمة للعربية؛ لإظهار ما قالته الثقافة العالمية عن بيت لحم؛ لعكس صورة فلسطين للعالم".

واشادت هيلده هارلدشتاد باحتضان بيت لحم لهذا الحدث الهام، معلنة استعداد بلادها للتعاون بهذا الصدد، وقالت ان الممثلية ستنظم معرضا فنيا خلال حفل إضاءة الشجرة في احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم لهذا العام.

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