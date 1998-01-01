نتنياهو: "مع كحالون سنحصل على اكثر من 40 مقعدا"

القدس المحتلة / سما /

صادقت الأمانة العامة لحزب الليكود مساء اليوم الثلاثاء، على الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالأغلبية بالدمج مع حزب "كولانو"، والذي يأتي مع الازمة لتركيب الحكومة وإمكانية حل الكنيست.

ووفقا للاتفاق فان رئيس حزب كولانو ، موشيه كحالون سيحتل المكان الخامس في قائمة الحزب فيما سيحتل باقي الأعضاء المواقع15 و29 و39 وعلق نتنياهو على الدمج وقال "نحن سنكون أكثر من 40"، فيما قاطع عضو الكنيست غدعون ساعر حضور جلسة الامانة.

كما قررت الأمانة العامة انه فيما لو تقرر حل الكنيست وخوض انتخابات جديدة، سيكون نتنياهو مرشح الحزب لرئاسة الحكومة، ولن تكون انتخابات تمهيدية جديدة ولن تتغير القائمة.

وقال نتنياهو خلال الجلسة "هذا الدمج سيمنحنا القوة، هذا فحصناه. نحن سنكون 40 مقعدا" وأضاف نتنياهو :"سنقوم بتمرير قانون نرويجي مربع، اربع نواب يريدون ان يكونوا وزراء سيضطرون للتخلي عن مقاعدهم في الكنيست".

هذه الخطوة هاجمها بوقت سابق مسؤولون بالليكود بسبب نية نتنياهو دمج كحالون في قائمة الليكود بالانتخابات القادمة، واعتبر هؤلاء دمج كحالون بالقائمة "صفقة رشوة كلاسيكية"

وتطرق هؤلاء المسؤولين الى الانباء ان كحالون سيحصل على أربعة مواقع بالامانة العامة لليكود بدون صلاحية قانونية وقالوا ان العملية تهدف للوصول الى تكتل 60 عضوا لحل الكنيست. وقالوا انه فيما لو لم يحصل كحالون على هذه المواقع- هو لن يؤيد التصويت.

وعلى صعيد متصل مع الازمة لتركيب الحكومة، وفي اعقاب توجهات عديدة لمكتب الرئيس الإسرائيلي تطالب عدم اجراء انتخابات جديدة ، رد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وقال الثلاثاء انه سيتيح لنتنياهو استنفاذ جميع الوسائل المتاحة حتى حلول منتصف ليل الغد، مشددا على انه لا يريد انتخابات إضافية.

وكتب الرئيس الإسرائيلي :"حتى منتصف ليلة الغد سيحصل نتنياهو على تفويض لتشكيل الحكومة، ساتيح له استنفاذ كل الوقت المتاح له قانونيا، وآمل ان لا نضطر لانتخابات إضافية".

وجاء اعلان ريفلين في اعقاب ضغوطات عليه بان يمنح مهمة تشكيل الحكومة لعضو كنيست آخر من قبل عدد من نواب الكنيست.