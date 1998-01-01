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السيجارة تقتل 22 إسرائيليا كل يوم

الثلاثاء 28 مايو 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيجارة تقتل 22 إسرائيليا كل يوم


القدس المحتلة / سما /

نشرت الجمعية الإسرائيلية لمكافحة السرطان، نتائج استطلاع للرأي بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2019، والذي يحتفل به العالم في 31 أيار/ مايو من كل سنة.

وقد أجري المسح من قبل معهد" إبسوس" بمشاركة 506 من النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما، بالإضافة إلى عينة تمثيلية على المستوى الوطني من سكان إسرائيل.

وأرادت الجمعية الإسرائيلية لمكافحة السرطان، معرفة ما إذا كان الارتفاع في أسعار التبغ المتداول الذي قررته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في شباط/ فبراير الماضي كان له بالفعل آثاره.

واتضح أن 50٪ من الشباب يعتزمون التوقف عن التدخين بسبب ارتفاع الأسعار وأن 40٪ من إجمالي عدد المدخنين توقفت عن التدخين للأسباب نفسها، ولكن أيضًا بسبب الآثار الضارة للتبغ.

في المجموع، يموت حوالي 8000 شخص كل عام في إسرائيل، بما في ذلك 800 من المدخنين بطريقة غير مباشرة، ويموت 22 إسرائيليًا كل يوم بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة أو سرطان الحلق.

وتوفي أكثر من 8 ملايين شخص، في جميع أنحاء العالم، في سنة 2019، وهناك أكثر من مليون من غير المدخنين الذين يموتون بسبب التدخين غير المباشر، بما في ذلك 165000 طفل.

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