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رام الله: مكرمة رئاسية لثلاثة معوقين

الثلاثاء 28 مايو 2019 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مكرمة رئاسية لثلاثة معوقين


رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومسؤولة ملف المساعدات في ديوان الرئاسة رائدة الفارس، اليوم الثلاثاء، كراسي كهربائية لثلاثة اشخاص من ذوي الاعاقة مكرمة من الرئيس محمود عباس، لمساندتهم على تخطي واقعهم والتحرك بشكل يلبي احتياجاتهم.

وقالت غنام: إن هذه المساعدة والمكرمة من الرئيس تؤكد على أن ذوي الإعاقة أولوية لدى سيادته، فهم جزء أصيل يساهم في بناء المجتمع، مؤكدة على أن الإعاقة لا تلغي الطاقة، وأن الاستثمار في الطاقات الكامنة لديهم محفز إيجابي للعطاء على كافة الأصعدة.

وأضافت أن الكراسي ستساهم في التخفيف من أعباء الحياة على الأهالي، وستزرع الأمل في نفوس المستفيدين منها، ما يعتبر همًا أساسيا لسيادة الرئيس الذي يهتم بأدق تفاصيل شعبنا رغم انشغاله في الشأن السياسي وتجييش العالم لصالح قضيتنا وثوابتنا ودولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبهم شكر المستفيدون من الكراسي الرئيس محمود عباس، مؤكدين على أن هذه المساندة ستلعب دورا ايجابيا في حياتهم وستمكنهم من ممارسة نشاطاتهم اليومية بيسر، مقدرين عاليا كل من يهتم برسم الفرحة والبسمة على وجوههم.

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