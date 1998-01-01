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"التربية" والمجلس الثقافي البريطاني يبحثان تحسين نوعية التعليم خاصة اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 28 مايو 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" والمجلس الثقافي البريطاني يبحثان تحسين نوعية التعليم خاصة اللغة الإنجليزية


رام الله / سما /

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري، تعزيز التعاون في عدة مجالات تستهدف تحسين نوعية التعليم بما فيها تعليم اللغة الإنجليزية.

وأشاد عورتاني، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها المجلس في سبيل خدمة التعليم في فلسطين، عبر تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج.

من جانبه، أكد دلتري أهمية تعزيز الشراكة مع الوزارة، والتوسع في تنفيذ البرامج التربوية المشتركة، خاصةً التي تستهدف تعليم اللغة الإنجليزية، مشدداً على متانة العلاقة مع الوزارة في خدمة التعليم.

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