المالكي يبحث مع شكارنة عمليات تسجيل الأراضي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة

رام الله / سما /

بحث رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس سلطة الاراضي موسى شكارنة، عمليات تسجيل الأراضي التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وذلك خلال لقائهما، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

كما بحثا مخاطر الاستيطان وسرقة الأراضي، وتقسيم الضفة الغربية بفعل مصادرة المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان وشق الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها.

واكد المالكي أن مواجهة الاستيطان على سلم أولويات الدبلوماسية الفلسطينية، حيث تبذل جهودا كبيرة مع مختلف الشركاء في العالم من أجل وقف الهجمة الاستيطانية التي تنتهجها حكومة نتنياهو، مشيراً الى لقائه مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية منتصف الشهر الجاري، وحثها على ضرورة فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن.

بدوره، أشار شكارنة إلى أعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في عدد من مناطق الضفة الغربية، وخطورة هذا العمل الذي يؤسس لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ضمن المناطق المصنفة (ج).

وتدارس الجانبان سبل حماية هذه الأراضي، وضرورة التنسيق بين كافة مؤسسات السلطة ذات العلاقة من أجل حمايتها. وتوافقا على مواصلة التنسيق وضرورة طرح هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة من أجل تبني استراتيجيات مواجهة وحماية هذه الأراضي المهددة بالمبادرة خاصة جنوب مدينتي نابلس وبيت لحم.