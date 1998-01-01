  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جيش الاحتلال يحقق: إطلاق النيران على الحدود مع سوريا عمل عشوائي أم موجّه؟

الثلاثاء 28 مايو 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحقق: إطلاق النيران على الحدود مع سوريا عمل عشوائي أم موجّه؟


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وعلى أعلى المستويات في المؤسسة الأمنية والعسكرية يحقق في ظروف إطلاق النيران المضادة للطائرات الليلة الماضية على الحدود الشمالية مع سوريا، تجاه طائرة إسرائيلية كانت في مهام روتينية.

وبحسب القناة، فإن مسؤولين في الجيش يحاولون معرفة إذا ما كان إطلاق النار عشوائيًا قرره ضابط ميداني مسؤول عن بطارية النيران المضادة للطائرات، أم أنه كان توجيهًا عالي المستوى.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحادثة من قبل الجيش السوري، لكنها مستوحاة من عمل إيران وحزب الله بعد محاولات سابقة من قبل الجانبين لبناء بنية تحتية في تلك المنطقة بالقنيطرة من أجل جر إسرائيل إلى الرد.

ويتبين من التحقيقات أن الصاروخ الذي أطلق وسقط داخل الأراضي السورية يشير إلى أن من أطلقوه "هواة"، لكن في ذات الوقت فإن سلاح الجو الإسرائيلي لا يمكنه أن يتحمل أي مخاطر مثل هذه، ولذلك رد بشكل سريع.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. معاريف تكشف: هذه أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة من "إسرائيل"

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

بهذه النسب .. صرف رواتب موظفي غزة والضفة يوم الخميس عبر البنوك

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

الأخبار الرئيسية

مسيرات

موقع عبري: لهذا السبب.. حماس تهدد بعودة التصعيد والبالونات المتفجرة!

1

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

كوشنير وعبد الله الثاني

كوشنير وغرينبلات يزوران الأردن والمغرب واسرائيل

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب