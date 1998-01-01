جيش الاحتلال يحقق: إطلاق النيران على الحدود مع سوريا عمل عشوائي أم موجّه؟

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وعلى أعلى المستويات في المؤسسة الأمنية والعسكرية يحقق في ظروف إطلاق النيران المضادة للطائرات الليلة الماضية على الحدود الشمالية مع سوريا، تجاه طائرة إسرائيلية كانت في مهام روتينية.

وبحسب القناة، فإن مسؤولين في الجيش يحاولون معرفة إذا ما كان إطلاق النار عشوائيًا قرره ضابط ميداني مسؤول عن بطارية النيران المضادة للطائرات، أم أنه كان توجيهًا عالي المستوى.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحادثة من قبل الجيش السوري، لكنها مستوحاة من عمل إيران وحزب الله بعد محاولات سابقة من قبل الجانبين لبناء بنية تحتية في تلك المنطقة بالقنيطرة من أجل جر إسرائيل إلى الرد.

ويتبين من التحقيقات أن الصاروخ الذي أطلق وسقط داخل الأراضي السورية يشير إلى أن من أطلقوه "هواة"، لكن في ذات الوقت فإن سلاح الجو الإسرائيلي لا يمكنه أن يتحمل أي مخاطر مثل هذه، ولذلك رد بشكل سريع.