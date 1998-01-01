دعوات للنفير الجمعة.. الجهاد: استعادة القدس لن تتم إلا بالمواجهة والمقاومة

غزة / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير للمشاركة في يوم القدس العالمي الذي يوافق يوم الجمعة المقبل، مشددة على ضرورة تحرك الشعوب العربية والمسلمة في أنحاء العالم لحماية تاريخ القدس وهويتها.

وقال جميل عليان عضو القيادة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "خروج عشرات الملايين من العرب والمسلمين وأحرار العالم من أجل القدس تأكيد على أنّه لا مكان ولا حق للعدو الإسرائيلي على هذه الأرض".

وشدّد عليان على أن المسيرات رسالة تأكيد على أن كل الوعود والقرارات التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس المحتلّة لن تغيّر من حقائق التاريخ والواقع شيئا.

ودعا جماهير الضفة الغربية المحتلّة إلى التوجه صوب مدينة القدس المحتلّة، والتظاهر أمام حواجز الاحتلال الإسرائيلي "لإجهاض المؤامرة على القدس".

وأكّد القيادي في الجهاد الإسلامي أن استعادة القدس "لن تتم إلا بالمواجهة والمقاومة، وأن كل خيارات التسوية والتطبيع والشرعنة التي يمارسها البعض هنا وهناك لن تعيدها". مشدّدًا على أن القضاء على المشروع الصهيوني لن يتم إلا من خلال تحرير الاقصى.

وأشار إلى أن قضية القدس فرصة مهمّة للأمة العربية والإسلامية للتوحّد واستنفار كل الطاقات، ولحماية المنطقة التي ستنهار بدون القدس.