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الحكم بالسجن 4 شهور على الطفل عبد الجابر ياسين

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن 4 شهور على الطفل عبد الجابر ياسين


نابلس / سما /

 أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن الفعلي لمدة أربعة شهور بحق الأسير الطفل عبد الجابر ياسين (15 عاما) من قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، إضافة غلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل.

وقالت عائلة الطفل ياسين: "إن المحكمة وجهت لطفلها تهمة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقرية عصيرة القبلية".

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل ياسين خلال مواجهات اندلعت في عصيرة القبلية في الثالث من الشهر الجاري، فيما تعرض ياسين خلال اعتقاله للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال.

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