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لهذا السبب.. اعتقلت شرطة الاحتلال 3 مستوطنين

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. اعتقلت شرطة الاحتلال 3 مستوطنين


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنين من "يتسهار" جنوب نابلس، وآخر من مستوطنة "روش هعاين" للاشتباه في ارتكابهم "جرائم عنيفة". وقُبض على المستوطن القاصر من "روش هعاين" للاشتباه في تورطه في الحادث الذي وقع يوم السبت، حيث هاجم عشرات النشطاء اليمينيين قوة شرطة قرب "يتسهار".

وأفادت صحيفة "هآرتس" أنه تم استجوابه، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد فترة احتجازه.

وتم إلقاء القبض على المستوطنين واستجوابهما للاشتباه في تورطهما في "جرائم الكراهية" ضد الفلسطينيين، أو ما يسمى "بطاقة الثمن"، وغيرها من الحوادث، وتم القبض على أحدهما في "يتسهار" والآخر في القدس.

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