اشتية يطالب بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية يدعو لانقاد حل الدولتين

رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نيّة اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وبإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

جاءت اقوال اشتيه خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وبحث اشتية مع الوفد آخر التطورات السياسية، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل ضد الفلسطينيين.

ودعا رئيس وزراء المملكة المتحدة للقيام إلى جانب باقي الدول العظمى كالصين وفرنسا وروسيا ودول "بريكس" بعقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة "صفقة القرن" الأميركية، وإنقاذ حل الدولتين.

وحث اشتية بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا.