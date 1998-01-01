  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: صفقة القرن الى زوال والسلام يبدأ وينتهي بانهاء الاحتلال

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: صفقة القرن الى زوال والسلام يبدأ وينتهي بانهاء الاحتلال


رام الله / سما /

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المنظمة، هي حاضنة المشروع الوطني، والبيت السياسي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ومرجعيته والممثل الشرعي والوحيد له، وحافظة الهوية الفلسطينية.

وشدد عريقات في بيان صحفي، لمناسبة الذكرى الـ55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية وانجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194، والافراج عن جميع الأسرى.

وأكد أن الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة يعملان بلا كلل على تكريس دور المنظمة في الحفاظ على هويتنا وتمثيلنا، وهي ثابتة في مواجهة المؤامرات والمخططات التصفوية التي تسعى لإلغائها عن الخارطة السياسية والجغرافية.

وقال إن ما يسمى "صفقة القرن" الى فشل وزوال، وان السلام يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية .

وأشار عريقات الى التحديات الهائلة التي واجهت المنظمة خلال أكثر من نصف قرن على الاحتلال، وقدرتها على مواجهة المشاريع الاستعمارية وحملات التطهير العرقي التي قادتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، والآن الادارة الأمريكية، التي استهدفت النيل من العنوان والوجود الفلسطيني، والانجازات التي حققتها منظمة التحرير خلال هذه السنوات الطوال.

وأضاف: "خاضت قيادة منظمة التحرير معارك حقيقية من أجل حماية أبناء شعبنا وحقوقهم، ولا زلنا نناضل في جميع المنابر الدولية ونحشد الجهود السياسية والقانونية للانتصاف لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة، وقد حققنا انجازات عظيمة ستبني عليها أجيالنا القادمة، من أجل إنهاء الاحتلال عن أرضنا الى الأبد.

وأكد أن محاولات استبدال مبادرة السلام العربية (الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بمعادلة المال مقابل السلام)، يستحيل حتى نقاشها، داعيا الجميع الى الامتناع عن حضور ورشة العمل التي اقترحت الادارة الأمريكية عقدها في المنامة بعنوان: "الرخاء من اجل السلام ".

وأعرب عريقات عن ثقته وأمله بإزالة أسباب الانقسام وإعادة اللحمة الى الوطن، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير من أجل التوحد في التصدي للمؤامرات المحيطة بشعبنا ومحاولات تصفية قضيته العادلة.

وحيا أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، ووجه تحية إكبار خاصة إلى أهالي الشهداء والأسرى وإلى أبناء شعبنا كافة، خاصة في القدس المحتلة وقطاع غزة ومخيم اليرموك، وكافة مخيمات اللجوء.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

بالأسماء.. معاريف تكشف: هذه أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة من "إسرائيل"

وفد قطري الى غزة قريبا...

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

الأخبار الرئيسية

1

صور.. سلطة النقد تصدر تعميما هاما بشأن رواتب موظفي السلطة بغزة والضفة

كوشنير وعبد الله الثاني

كوشنير وغرينبلات يزوران الأردن والمغرب واسرائيل

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها