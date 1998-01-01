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قرنسا تطالب السعودية والإمارات بوقف "الحرب القذرة" في اليمن

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرنسا تطالب السعودية والإمارات بوقف "الحرب القذرة" في اليمن


باريس / وكالات /

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، وصف الحرب الدائرة في اليمن بأنها "حرب قذرة"، مطالبا السعودية والإمارات بإنهائها.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية النقاب، الشهر الماضي، عن تقرير سري للاستخبارات العسكرية الفرنسية، كتب في سبتمبر 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية استخدمت أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما أدى لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

وعلقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حينها على التقارير بالقول إن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

ووفق الخطاب الرسمي المعتمد في باريس، التي لم تنف وجود هذا التقرير، فإن الأسلحة الفرنسية المملوكة للسعودية والإمارات لم تستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب، التي أوقعت 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، ويعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحيث يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبة غذاء.

وفي سياق آخر، قال لو دريان، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن فرنسا تحترم سيادة العراق، لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

المصدر: "رويترز"+ وكالات

#الامارات #السعودية #فرنسا

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