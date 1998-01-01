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الوزير الاماراتي قرقاش يحذر العرب مما يجري في أوروبا

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير الاماراتي قرقاش يحذر العرب مما يجري في أوروبا


ابو ظبي / وكالات/

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، معتبرا أن تقدم "أقصى اليمين" يشكل "انحرافا" آخر في النظام الليبرالي، وحذر العرب من ذلك.

وقال قرقاش على "تويتر": "النتائج الدراماتيكية للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي هي "انحراف" آخر في النظام الدولي اللبرالي.

وحذر قرقاش العالم العربي من هذا "الانحراف" وقال إنه "بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات والعمل بجد لتأكيد مكانتها في البنية العالمية الناشئة متعددة المراكز".

وحقق تحالف أوروبا الأمم والحريات الذي يضم الأحزاب القومية وقوى أقصى اليمين تقدما ملموسا في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل على 58 مقعدا في البرلمان الجديد.

وكشفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي عن تصدر حزب "بريكست" نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا، بينما فاز أقصى اليمين في فرنسا، حيث تقدم حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان على تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

أما في اليونان، فمني رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بانتكاسة كبيرة، فيما تصدر حزب الرابطة  اليميني الانتخابات في إيطاليا.

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