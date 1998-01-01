الكيلة تلتقي رؤساء الهيئات المحلية لمنطقة شمال غرب رام الله والسفير السويسري

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المجالس القروية والبلديات في منطقة شمال غرب رام الله، احتياجات المنطقة والنهوض بالواقع الصحي فيها.

وقالت الكيلة خلال اللقاء، الذي حضرته محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة موفق سحويل، إن الحكومة الحالية هي حكومة الكل الفلسطيني، وستعمل على دعم وتعزيز صمود المواطنين، وإحداث نهضة شاملة في كل المحافظات، رغم الظروف السياسية والمالية الصعبة التي تمر بها.

من جهتها، أشادت غنام بالجهود التي تبذلها الوزارة وطواقمها لخدمة المواطنين، مؤكدة أن المحافظة ستقدم كل الدعم بالتعاون مع المجتمع المحلي لمرافق الوزارة في المحافظة، والتخفيف من معاناة المرضى.

وطالب منسقا الاجتماع، رئيس بلدية بني زيد يزن الريماوي ورئيس بلدية بيرزيت إبراهيم سعد ببناء مستشفى في المنطقة التي تضم 30 مجلساً قروياً وبلديا، ويزيد عدد سكانها عن 140 ألف نسمة، يتوجهون إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله عند الحاجة.

كما بحثت الكيلة مع سفير سويسرا لدى فلسطين جوليان ثوني، تعزيز التعاون. وأطلعته على الواقع الصحي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه تحت الاحتلال، وخطط الوزارة في توطين الخدمات الصحية وتطوير مرافقها، والتحديات التي تواجه مستشفيات القدس.

وتطرقت خلال اللقاء الذي عقد في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لقرار إسرائيل منع إدخال المطاعيم لفلسطين إلا من دول محددة، ما سيتسبب بزيادة التكاليف والأعباء المالية على الحكومة خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحالية.