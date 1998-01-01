نوفل يبحث مع لافروف العلاقات الثنائية وموقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية

موسكو /سما/

بحث السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، العلاقات الروسية الفلسطينية، وسبل دعمها وتطويرها، والتأكيد على موقف روسيا الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والدعم الروسي للمواقف الفلسطينية بما فيها عدم المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، لتقديم السفير الروسي الجديد لدى فلسطين غوتشا ليفانوفيتش.

وحضر اللقاء مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف، ومستشار سفارة دولة فلسطين لدى روسيا عوض الزعول.