"التعاون الاسلامي" تنظم إفطارا رمضانيا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أقامت منظمة التعاون الاسلامي، إفطارا رمضانيا بالتنسيق مع نادي هلال القدس، في ساحة النادي قرب البلدة القديمة من القدس.

وأوضح مكتب تمثيل المنظمة لدى فلسطين، أن تنظيم الافطار جاء التزاما من منظمة التعاون بدعم الاعمال الخيرية لفائدة أهل القدس الصامدين، وخُصص للمؤسسات المقدسية التي تعنى بالشباب والمرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأهالي الشهداء، ودور الايتام، والنوادي الرياضية والشبابية، ونظم في نادي هلال القدس تقديرا من المنظمة لانجازات هذا النادي على المستوى المحلي والآسيوي.

وحضر الإفطار الرمضاني، محافظ القدس عدنان غيث، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، ومدير عام الأوقاف في مدينة القدس الشيخ عزام الخطيب، وممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، ورئيس نادي هلال القدس باسم أبو عصب.

وثمن السفير الرويضي باسم الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين صمود المقدسين ورباطهم في المسجد الاقصى المبارك، واكد أهتمام المنظمة بدعم القدس وأهلها ومؤسسات المدينة بما يحافظ على حقيقة المدينة كمدينة عربية اسلامية.

وقال: "لن ندّخر جهدا في توفير الدعم اللازم من خلال وكالات المنظمة المختلفة ذات الاختصاص بما يعزز رباط المقدسين وحفاظهم على مقدسات الأمة الاسلامية وبشكل خاص أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك".

وشكر المحافظ غيث، منظمة التعاون الاسلامي على عملها ومتابعتها لرباط المقدسين وصمودهم أمام ما يتعرضون له من اعتداء من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف وجودهم، وحيّا المرابطين والمؤسسات المقدسية العاملة في خدمة المجتمع المقدسي، واكد موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، مؤكدا ان القدس لن تكون الا عاصمة للدولة الفلسطينية.

واستعرض أبو عصب انجازات نادي هلال القدس، وشكر منظمة التعاون الاسلامي على اهتمامها بالشباب المقدسي من خلال إقامة هذا الافطار والأمسية الرمضانية المقدسية في نادي هلال القدس.