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الاحتلال يجري عمليات للأسيرين حسنين وصلاح

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجري عمليات للأسيرين حسنين وصلاح


جنين / سما /

 أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، بأن أطباء مشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي سيجرون اليوم الإثنين، عملية قسطرة لقدم الأسير المصاب بالرصاص محمد حسنين، فيما ستجرى عملية ترميم لقدم الأسير محمود صلاح بعد بترها قبل أيام من منطقة أسفل الركبة.

ولفت عجوة، إلى أن الأسيرين القاصرين محمد حسنين (17) عاما من مدينة رام الله، ومحمود صلاح (14) عاما من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، يقبعان في قسم الجراحة في المشفى، بوضع مستقر.

وكان أطباء مستشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي، قاموا الخميس الماضي، ببتر القدم اليسرى للأسير القاصر المصاب محمود صلاح من منطقة أسفل الركبة، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الثلاثاء الماضي، تسببت بقطع شديد في الأوردة الدموية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير المصاب حسنين اعتقل بتاريخ 10/5/2019 من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بعدة رصاصات في القدم اليمنى، تسببت له بجروح بالغة وخطيرة.

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