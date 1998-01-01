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جامعة الأقصى بطلا لبطولة العودة الثانية

الثلاثاء 28 مايو 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأقصى بطلا لبطولة العودة الثانية


غزة / سما /

توج فريق جامعة الأقصى بلقب بطولة "العودة" الثانية الرمضانية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي لخماسيات كرة القدم, بعد تغلبه على الأزهر بركلات الترجيح (7-6), عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2), في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الأخير المعشب صناعيا بغزة.

وجاءت المباراة النهائية مثيرة وقوية بين الفريقين, إذ تقدمت الأقصى بهدف عن طريق محمود البراغيتي, لكن الأزهر ردّت بهدفين عبر سامي الداعور, قبل أن يعدّل البراغيتي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لفريقه.

واحتكم الفريقان عقب نهاية الوقت الأصلي, لركلات الترجيح, التي ابتسمت لفريق جامعة الأقصى على حساب الأزهر.

وفي موقعة المركز الثالث, فاز فريق جامعة الإسراء على معهد الأزهر الديني بصعوبة (1-0), سجله محمد مرزوق.

وفي نهاية المسابقة, وُزعت الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى, كما نال سامي الداعور لقب الهداف, وتم الاحتفاء بجميع المشاركين, بالإضافة لتكريم اللجنة الإعلامية المكونة من إيهاب أبو الخير, ومصطفى صيام, وطاقم التحكيم المكون من أمين عويص, وسامح القصاص.

#جامعة الأقصى

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